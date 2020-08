Annemiek van Vleuten: “Het beste was er eigenlijk wel af” donderdag 27 augustus 2020 om 16:33

Annemiek van Vleuten veroverde vandaag de Europese titel na een spannend gevecht met de Italiaanse Elisa Longo Borghini, waardoor ze nu in het bezit is van de Europese- én de regenboogtrui. “Het beste was er wel vanaf in de finale. Ik reed in de kopgroep als bliksemafleider”, zo vertelde Van Vleuten na afloop voor de camera van de NOS.

De winnares, die normaal uitkomt voor Mitchelton-Scott, besloot al vroeg om de koers hard te maken. Dat was het plan, zo vertelt Van Vleuten na de finish. “Een harde koers speelt in onze kaart. Ik heb samen met Anna (Van der Breggen, red.) de koers hard gemaakt, maar daardoor was het beste er wel vanaf in de finale.”

Van Vleuten reed uiteindelijk weg met Longo Borghini en Katarzyna Niewiadoma. Deze drie rensters kregen later nog het gezelschap van Chantal van den Broek-Blaak, waardoor Nederland in het voordeel was. “Ik reed al gelijk niet mee in ons groepje, aangezien we met twee rensters wilden beginnen aan de finale. Ik was een bliksemafleider, tot frustratie van de Poolse en Italiaanse.”

“Ik hoopte dat Chantal op mijn wiel zou zitten, maar ik was plots weg”

Van Vleuten wilde in de finale eigenlijk de rode loper uitrollen voor Van den Broek-Blaak. “Ik hoopte dat Chantal op mijn wiel zou zitten, zodat ze uit mijn wiel kon kletsen. Ik was echter plots weg na mijn aanval.” De wereldkampioene leek met nog acht kilometer te gaan op weg naar de Europese titel, maar een ijzersterke Longo Borghini wist opnieuw aan te sluiten.

“Longo Borghini was vandaag hartstikke goed, ik kreeg het zeker niet cadeau. Ik ben blij dat we Niewiadoma eraf reden, want ik wist wel dat ik sterker was dan Longo Borghini. Ik rij eigenlijk een beetje een domme sprint. Ik ging een beetje te vroeg aan.” Van Vleuten bleek echter sterk genoeg om de Italiaanse te vloeren.

“Ik ben trots op de Nederlandse ploeg”

En zo is de Nederlandse ploeg erin geslaagd om met een heuse sterrenformatie de Europese titel te pakken. “Ik voelde erg veel druk, aangezien we zoveel kandidaat-winnaars in ons team hebben. Ik ben echt trots op de Nederlandse ploeg, op hoe we hebben gereden en gecommuniceerd tijdens de koers. Ik ben trots op mijn ploeggenoten.”