Annemiek van Vleuten draagt eindzege op aan Amy Pieters en overleden soigneur

Annemiek van Vleuten volgde zichzelf het voorbije weekend op als eindwinnaar van de Setmana Valenciana Fémines. Na haar geslaagde greep naar de macht op zaterdag, wist haar ploeg de rit van zondag met succes te controleren. De Nederlandse renster droeg haar overwinning op aan Amy Pieters en soigneur Gary Baños, die een jaar geleden overleed.

Van Vleuten (Movistar) reed de laatste etappe met ‘Stay strong Amy’ op de rechterschouder van haar oranje leiderstrui geschreven en ‘Gary’ op de linker. “Onze soigneur Gary Baños overleed vandaag een jaar geleden, dus daarom had ik Gary op de ene arm en dan ‘Stay strong Amy’ op de andere voor Amy Pieters, die nog steeds in het ziekenhuis ligt. Ik wilde gewoon aan hen allebei denken en mijn trui aan hen opdragen.”

In de slotetappe werd de Nederlandse door haar ploeg met succes uit de problemen gehouden en kwam ze in het peloton over de finish, terwijl de sprinters om de overwinning reden. “Het was super fijn om het hele team om me heen te hebben. We zijn nooit in paniek geraakt; we zijn gelijk gaan rijden toen Grace Brown wegreed, hielden het onder de twee minuten en het was prima. Het was echt een teamprestatie.”

Ze zag dat haar ploeg een stap vooruit heeft gezet in vergelijking met vorig jaar. “Voor sommigen hier was het de eerste keer dat ze een voorsprong in het klassement verdedigden. Ik zie nu dat mijn ploegmaats steeds meer ervaring krijgen, omdat ze andere soortgelijke koersen zoals Ardèche hebben gewonnen, dus het is goed om te zien dat de ploeg beter in staat is om een trui te verdedigen en weet hoe ze dat moeten doen.”

‘Om dit nu al te kunnen doen…’

Voor Van Vleuten was de eindzege een opsteker nadat ze vier maanden geleden diverse breuken opliep bij een zware val in Parijs-Roubaix. “Om dit nu al te kunnen doen… Het is zo fijn om het seizoen op deze manier te beginnen. Het is ook leuk om de druk van mijn schouders te halen, om te laten zien dat zowel ikzelf als de ploeg terug zijn. Het is ook een Spaanse koers, wat het voor het team een extra groot doel maakt.”

Ook is de Spaanse etappekoers een mooie voorbereiding op haar doelen later in het seizoen, de Giro d’Italia (1-10 juli) en de Tour de France (24-31 juli). “Het is leuker om hier in de zon te starten dan in de temperaturen van de klassiekers. Je kunt vier dagen met de ploeg werken, blijven leren, doelen verwerken – wat belangrijk is om lessen te leren voor de Giro en de Tour de France. Al met al een geweldige manier om het seizoen 2022 te beginnen!”

Komend weekend verschijnt Van Vleuten aan de start van Omloop Het Nieuwsblad en ze wordt al enthousiast bij de gedachte. “Ik kijk er zo naar uit om met Emma (Norsgaard, red.) te koersen in de Omloop! Het is supergaaf om met haar te rijden, met haar talent voor de sprint en op een parcours met kortere heuvels dan hier in Valencia. Maar het is ook leuk om de hele ploeg zo snel weer te zien en in het ritme te komen voor de klassiekers.”