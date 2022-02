Annemarie Worst na winst in Oostmalle: “Super om seizoen zo te eindigen”

Annemarie Worst heeft het veldritseizoen 2021-2022 met een overwinning afgesloten. In Oostmalle reed ze lange tijd alleen op kop en wist ze na een spannende finale als eerste over de streep te komen. “Super om het seizoen zo te eindigen”, zegt de Nederlandse in het flash-interview na afloop.

“Het gevoel was goed en ik ga nu ook met een goed gevoel de rust in”, vervolgt Worst, die er de eerste ronde al vandoor ging. “Ik had best snel al een gaatje. Toen dacht ik: ik probeer het gewoon vol te houden. Op een gegeven moment viel ik, waardoor ze terugkwamen. Dat maakte het een beetje spannend, maar ik kon gelukkig weer wegrijden en toen was het binnen”, kijkt ze terug.

Worst begon aan de slotronde in het gezelschap van Denise Betsema en Lucinda Brand, maar die laatste kwam niet veel later ten val. “Het lag er op dat punt een beetje gevaarlijk bij. De bovengrond was toch wel wat glad, wat het lastig maakte. Dat hoort erbij”, aldus de winnares.