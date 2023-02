Annemarie Worst na derde zege in Maldegem: “Deze zege doet deugd”

Annemarie Worst won vanmiddag voor de derde keer in haar carrière de Parkcross in Maldegem. Na een tijdje zonder zeges doet deze overwinning Worst deugd.

“Ook al wijzigen ze soms iets aan het parcours, toch slaag ik er steeds in om hier te winnen. Deze zege doet deugd”, vertelt Worst aan HLN na afloop. “Ik was redelijk goed vertrokken en kon me voorin handhaven. Ik verloor even voeling met de kop van de koers, maar halverwege de cross kon ik weer mijn plaatsje voorin opeisen.”

“De winnaar zat duidelijk in ons groepje en in de voorlaatste ronde voelde ik dat het mijn moment was om te gaan”, eindigt ze. “Ik kon meteen een kloofje slaan en zo met enige voorsprong aan de slotronde beginnen. Toen moest ik geen fouten meer maken en daar slaagde ik in.”