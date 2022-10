Annemarie Worst kan leven met derde plaats: “Ik heb het geprobeerd”

Annemarie Worst deed zondag in de wereldbekermanche in het Tsjechische Tábor volop mee voor de overwinning, maar moest na een spannende slotronde genoegen nemen met een derde plaats. “Er had misschien iets meer ingezeten, maar de meiden zijn erg sterk”, vertelde ze na afloop in het flashinterview.

Worst moest in de slotronde de duimen leggen voor Puck Pieterse en winnares Fem van Empel. De voor 777 Pro Women CX Team-uitkomende Worst deed er in de laatste ronde wel alles aan om de zege naar zich toe te trekken. “Het was een zware cross, maar ik denk ook wel erg mooi om naar te kijken. Het was erg leuk en spannend. Ik wilde als eerste aan de trappen- en balkenpartij beginnen, omdat ik wist dat Puck over de balken wilde springen.”

Tactische cross

“Dat moest ik zien te verhinderen, anders is ze weg. Dat lukte uiteindelijk, maar ja… Ik heb het geprobeerd en het beste eruit gehaald. Er had misschien iets meer ingezeten, maar de meiden zijn erg sterk. Het was een mooie koers. De kopgroep was erg groot, wat mede komt door het snelle parcours. Er zijn wel een paar technische stroken, maar het is vooral een erg snelle cross. Je moet dus ook tactisch nadenken.”

Worst mag niet klagen over het begin van haar crosseizoen. Na een tweede plaats in de Poldercross in Kruibeke won ze namelijk vier C1- en C2-veldritten op Amerikaanse bodem. Vervolgens eindigde ze als vijfde in de eerste wereldbekercross in Waterloo, werd ze derde in Fayetteville en vandaag was er opnieuw een derde plaats in Tábor.