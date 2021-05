Anna van der Breggen grijpt naast prestigieuze Laureus Award

Anna van der Breggen viel bij de jaarlijkse uitreiking van de Laureus Awards buiten de prijzen. De Nederlandse wielrenster was een van de kanshebsters in de categorie ‘sportvrouw van het jaar’, maar de prijs ging uiteindelijk naar tennisster Naomi Osaka.

Van der Breggen dankte haar nominatie aan een zeer succesvol seizoen in 2020. Zo won ze bij de WK Wielrennen in Imola goud op de tijdrit en in de wegrit. Ook de Giro Rosa, de Waalse Pijl, het EK tijdrijden en het Nederlands kampioenschap op de weg zette ze naar haar hand. De renster van SD Worx kon de eerste Nederlandse winnares van de prestigieuze sportprijs kunnen worden.

De concurrentie was echter niet gering met ook nog de Keniaanse atlete Brigid Kosgei, de Japanse tennisster Naomi Osaka, de Franse voetbalster Wendie Renard, de Italiaanse skiester Federica Brignone en de Amerikaanse basketbalster Breanna Stewart. Osaka werd uiteindelijk verkozen tot winnares van de Laureus Award.

Osaka veroverde vorig jaar voor de tweede keer de titel bij de US Open, een van de vier grandslamtoernooien in het tennis. De 23-jarige sportster wordt bovendien geprezen voor haar inzet en steun voor de Black Lives Matter beweging. Bij de mannen ging de titel dit jaar ook naar een tennisser: Rafael Nadal.

Eerdere Nederlandse nominaties

Slechts vier keer eerder werd een Nederlandse genomineerd voor de award voor Sportvrouw van het Jaar. Zwemster Inge de Bruijn werd in 2001, 2002 en 2004 genomineerd, Leontien Zijlaard-Van Moorsel was in 2005 aan de beurt. Zowel De Bruijn als Van Moorsel wonnen de prijs echter niet.

Johan Cruijff (Lifetime Achievement Award) en Ester Vergeer (Gehandicapte Sporter van het Jaar) wonnen al wel eens een Laureus Award.