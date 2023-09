zondag 17 september 2023 om 16:47

Aniek van Alphen en Ward Huybs winnen de eerste Nederlandse veldrit van het seizoen

Aniek van Alphen heeft zondag de eerste Nederlandse veldrit van het seizoen 2023-2024 gewonnen. In het Limburgse Mechelen was de renster van de 777-ploeg de beste in de Kleeberg Cross. De Luxemburgse Marie Schreiber werd tweede en Leonie Bentveld eindigde als derde op 29 seconden. Bij de mannen won Ward Huybs.

Een valpartij in de finale van Schreiber zorgde voor een vroegtijdige beslissing in de slotronde, waarna de zege voor de Nederlandse was. Voor Van Alphen is het al haar derde podiumplaats van het seizoen, want vorige week trapte ze haar crosswinter al af in Duitsland. Toen werd ze al tweede in Lützelbach en derde in Bensheim.

Naast Van Alphen en Bentveld eindigden met Manon Bakker, Larissa Hartog, Femke Gort en Iris Offerein nog vier thuisrijdsters in de top-10 van de uitslag. Laura Verdonschot (vierde) en Jinse Peeters (negende) zorgden voor de Belgische inbreng bij de beste tien.

Ward Huybs soleert naar de winst in Kleeberg Cross

Bij de mannen ging de overwinning in de Kleeberg Cross van Mechelen naar Ward Huybs. De 21-jarige crosser van Baloise Trek Lions was meer dan een halve minuut sneller dan landgenoot Yordi Corsus (Pauwels Sauzen-Bingoal). Op de derde plaats was Corné van Kessel (Deschacht-Hens-Maes) de beste Nederlander in de uitslag, op 49 seconden van de winnaar.