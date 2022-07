Andreas Kron verlengt tot eind 2024 bij Lotto Soudal

Andreas Kron blijft twee jaar langer bij Lotto Soudal. De 24-jarige Deen, die een aflopend contract had bij de Belgische ploeg, heeft tot eind 2024 bijgetekend bij zijn huidige werkgever. Dat vertelde Kron zaterdagavond bij TV2, een Deense televisiezender.

Lotto Soudal, dat vanaf 2023 Lotto Dstny heet, nam Kron na het seizoen 2020 over van Riwal Securitas. Voor die laatste ploeg – destijds nog een ProTeam – boekte Kron twee jaar terug zijn eerste profzege. Hij won een rit in de Ronde van Luxemburg. In zijn eerste seizoen bij Lotto Soudal schreef hij twee zeges bij op zijn palmares: een rit in de Ronde van Catalonië en eentje in de Ronde van Zwitserland.

In 2022 wist Kron nog niet te winnen. Momenteel is hij actief in de Ronde van Frankrijk, waar hij vandaag als vierde eindigde in de achtste etappe naar Lausanne.