Andreas Kron: “In topvorm aan de start staan van de Ardense klassiekers”

Andreas Kron wil zich komend seizoen laten zien in de Ardense klassiekers. De 23-jarige Deense allrounder van Lotto Soudal moest afgelopen seizoen de heuvelwedstrijden door ziekte aan zich voorbij laten gaan.

“Volgend jaar hoop ik in topvorm aan de start te staan van de Ardense klassiekers”, laat Kron via zijn ploeg weten. “Die wedstrijden zullen voor het eerste deel van het seizoen mijn hoofddoel zijn. De ambitie is om daar enkele mooie resultaten neer te zetten en de ultieme droom zou zijn om in de toekomst Luik-Bastenaken-Luik te winnen. Maar voor nu zou ik al heel blij zijn als ik aan de start kan staan en zo veel mogelijk ervaring kan opdoen.”

De Deen, die zijn periode als belofte bij Riwal afwerkte, werkte afgelopen seizoen zijn eerste jaar bij Lotto Soudal af. Daarin was hij gelijk succesvol en reed hij met de Vuelta a España zijn eerste grote ronde. “Natuurlijk ben ik erg blij en trots op mijn seizoen 2021 en hoe ik heb gepresteerd in mijn eerste jaar op WorldTour-niveau. Met twee etappezeges – een in de Ronde van Catalonië en een in de Ronde van Zwitserland – is het een ongelooflijk seizoen geweest.”

Mentale uitdaging

Het missen van de Ardense klassiekers was een grote teleurstelling. “Het was echt jammer, want dit veranderde de loop van mijn seizoen. Het was de bedoeling dat ik na de klassiekers een pauze zou nemen, maar in plaats daarvan trainde ik hard voor de Ronde van Romandië en ik gebruikte deze rittenkoers om mijn vorm op te bouwen. Uiteindelijk leidde dat tot een ritzege in de Ronde van Zwitserland.”

“Het was moeilijk om de Ardennenklassiekers te missen, de koersen die ik het liefst rijd, maar ook mentaal was het een uitdaging om van programma te veranderen. Aan de andere kant gaf het me echter de kans om me op andere wedstrijden te concentreren”, aldus Kron.

Tim Wellens en Philippe Gilbert

De jonge renner voelt zich op zijn plaats bij Lotto Soudal. “Koersen voor deze ploeg is echt leuk. Ik hou van de sfeer in het team en het is een leuke groep met renners van wie ik veel kan leren. Voornamelijk van jongens als Tim Wellens en Philippe Gilbert, die hetzelfde type renners zijn als ik. Als we koersen, dan doen we altijd ons best om te winnen en die mentaliteit past goed bij mij. We denken altijd aan de beste kans om te winnen.”