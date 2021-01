Ambitieuze De Plus: “In bepaalde koersen zal ik mijn eigen kans mogen gaan”

Laurens De Plus kan niet wachten om zijn eerste wedstrijdkilometers af te werken in het tenue van zijn nieuwe werkgever INEOS Grenadiers. De Belgische klimmer krijgt bij de Britse sterrenformatie te maken met heel wat interne concurrentie. “Maar ik heb echt ambitie”, zo laat hij weten aan De Tribune.

Voor de inmiddels 25-jarige De Plus is 2020 een jaar om snel te vergeten. De klimmer kwam slechts vier koersdagen in actie voor Jumbo-Visma, aangezien De Plus sukkelde met zijn gezondheid en tijdens de coronabreak ook nog eens last kreeg van een vervelende heupblessure. “Ik ben wel blij dat ik uiteindelijk nog een paar koersen heb kunnen rijden.”

Afscheid van Jumbo-Visma

“Zo heb ik de overwinning van de ploeg in Luik-Bastenaken-Luik kunnen meemaken. Dankzij de zege van Primož Roglič in Luik heb ik toch nog op een leuke manier afscheid kunnen nemen van de ploeg. Anders was het wel zuur geweest.” De Plus traint inmiddels weer pijnvrij en is klaar om te schitteren voor INEOS Grenadiers.

“Ik heb een goede winter achter de rug. Vorige maand heb ik een goede stage afgewerkt in Gran Canaria en deze week zijn we opnieuw vertrokken naar Gran Canaria. Ik was superblij toen ik op 1 januari voor het eerst het tenue van Ineos mocht aantrekken. Het gaf me een adrenalineboost. Ik kijk er echt naar uit om dit jaar weer te kunnen schitteren zoals in 2019.”

“Mijn rol bij INEOS zal niet zijn zoals iedereen waarschijnlijk denkt”

De interne ‘concurrentie’ is echter wel hevig met onder meer Egan Bernal, Geraint Thomas, Tao Geoghegan Hart, Adam Yates, Richie Porte en Pavel Sivakov. “Mijn rol zal niet zijn zoals iedereen waarschijnlijk denkt: ‘Laurens zal daar een beetje op kop moeten rijden.’ Neen, ik heb echt ambitie”, is De Plus duidelijk.

“Met de ploeg hebben we afgesproken dat ik nog altijd zal gaan voor de grote rondes en mee zal gaan met de toppers. In bepaalde koersen zal ik mijn eigen kans mogen gaan. Het plan is om goed te zijn in de Ardennenklassiekers en daar een vrije rol te krijgen. De andere koersen? Ik ben natuurlijk niet achterlijk. We hebben een superploeg en het zal fijn zijn om met de ploeg voor de overwinning te koersen.”