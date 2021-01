Alvarado lijkt op tijd in vorm voor WK: “Doet me veel deugd”

Ceylin del Carmen Alvarado was een aantal weken niet te zien in de cross. De wereldkampioene was zich in Spanje aan het voorbereiden op het WK in Oostende aankomende week. De stage lijkt nu al zijn vruchten af te werpen. Zaterdag was ze de beste in de Flandriencross. “Dat doet me veel deugd.”

“Ik ben zeker tevreden over de wedstrijd”, doet Alvarado haar verhaal na afloop in het flashinterview. “Het geeft me veel moraal voor volgende week. Ik zat wel goed in de verzuring, maar kon er het maximale uithalen.”

Dat Alvarado al zo vroeg in de wedstrijd solo ging, was aanvankelijk niet de bedoeling. “Ik wilde eerst afwachten hoe mijn benen zouden zijn. Ik viel eerst, daarna gingen Denise en Lucinda ook. Toen had ik ineens een aantal seconden te pakken. Ik voelde dat het mijn kans was en ben er vol voor gegaan. Dat pakte goed uit.”

Morgen rijdt Alvarado de Wereldbekercross in Overijse als laatste test voor Oostende. “Ik ga nu even goed rusten”, eindigt ze. “Hopelijk zijn mijn benen morgen weer net zo goed.”