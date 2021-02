Alvarado kijkt met gemengd gevoel terug op crosswinter: “Ik had er meer van verwacht”

Video

Europees kampioen Ceylin del Carmen Alvarado sloot haar crossseizoen afgelopen weekend af met de overwinning in de X²O-cross van Brussel. Ze kijkt met gemengde gevoelens terug op het veldritjaar 2020-2021, vertelt ze in een video van haar ploeg Alpecin-Fenix.

“Door de coronasituatie was het een vrij vreemd seizoen en mocht er geen publiek komen kijken”, vertelt Alvarado. De 22-jarige renster reed in 25 wedstrijden tienmaal naar de eerste plek, onder meer tijdens het EK in ‘s-Hertogenbosch. Ook eindigde ze in zowel de Wereldbeker (tweede), de Superprestige (tweede) als de X²O Trofee (derde) bij de beste drie. Haar wereldtitel moest ze op het strand van Oostende echter aan landgenote Lucinda Brand afstaan.

“Mijn seizoen was vrij goed. Ik moet zeggen dat ik er meer van had verwacht, maar het is zoals het is”, ging ze verder. “Ik kan niet zeggen dat ik niet blij ben met mijn top 3-uitslagen in alle crossklassementen, mijn overwinningen en natuurlijk mijn Europese titel. Dus ik sluit het seizoen met gemengde gevoelens af. Ik ben wel wat perfectionistisch, maar als je op het hoogste niveau van de topsport wilt komen moet je wel kritisch zijn op jezelf.”

‘Jammer dat ik mijn WK-titel niet kon verdedigen’

Alvarado blikte ook terug op het WK veldrijden in Oostende, waar ze als titelverdediger als zesde over de streep kwam, meer dan een minuut na de nieuwe wereldkampioene Brand. “Op de dag van het WK was het erg jammer dat ik mijn titel niet kon verlengen of zelfs maar verdedigen. Een dag later had ik er echter vrede mee en kon ik het een plekje geven. Het is ook niet het laatste jaar dat we een WK kregen, dus er komen nieuwe kansen.”

Dat ze het de hele dag erg koud had, vertelde ze. “Ik startte vrij goed en viel toen in de eerste bocht. De wedstrijd was echter pas net begonnen, dus er was nog niets verloren. Maar ik kwam nooit in de wedstrijd. Na anderhalf, twee ronden verkleumden mijn handen, nadat mijn voeten al waren verkleumd. Daarna volgde mijn hele bovenlichaam. Dus door de weersomstandigheden had ik niet de dag die ik voor ogen had.”