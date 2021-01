Alvarado: “Grote kans om mijn wereldtitel te verlengen”

Video

Ceylin del Carmen Alvarado gaat komend weekend, in Oostende, proberen haar regenboogtrui te verdedigen. Ze leeft met dezelfde instelling als vorig jaar naar het WK toe, zegt ze in een video die haar ploeg Alpecin-Fenix publiceerde.

“Ik had eigenlijk verwacht dat het wat zwaarder zou zijn om als wereldkampioene aan de wedstrijd te beginnen, maar eigenlijk voel ik me vrij ontspannen. Dat is een goed teken”, vertelt de 22-jarige renster. “Het was een ongelooflijk jaar in de regenboogkleuren. Erg bijzonder, vooral op zo’n jonge leeftijd. Ik push mezelf door steeds nieuwe doelen te stellen. Ook al heb ik al veel titels gewonnen, nog blijf ik mezelf pushen om nog meer te bereiken. Zo probeer ik mezelf te blijven motiveren.”

Ze denkt dat ze een grote kans heeft om haar titel te prolongeren. “Maar het wordt ook een lastige wedstrijd, want er zijn nogal wat andere sterke rensters. Toch zou ik niet zeggen dat ik kansloos ben die dag. Ik voel me goed en vol vertrouwen. Mijn coach zegt eveneens dat ik nu op een goed niveau zit. Het is een leuk parcours met veel verschillende elementen, zoals zand, loopstroken en gras. Ik denk dat ik het wel leuk ga vinden.”

Of ze angst heeft voor de grote brug op het parcours, werd Alvarado nog gevraagd. “Wel, ik weet het niet. Het is een erg hoge brug, maar ik denk niet hoog genoeg om bang te zijn.”