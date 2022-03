Alpecin-Fenix met Philipsen in Parijs-Nice, Arkéa Samsic met Quintana

Parijs-Nice heeft zondag vier ProTeams aan het vertrek met Arkéa Samsic, Alpecin-Fenix, B&B Hotel-KTM en TotalEnergies. Vooral van de eerste twee ploegen mogen we in de Koers naar de Zon het een en ander verwachten.

Alpecin-Fenix kan in de sprintetappes rekenen op het sterke eindschot van Jasper Philipsen. De 24-jarige renner begon in de UAE Tour aan zijn seizoen en keerde met twee etappezeges op zak terug naar huis. In de ronde door de Verenigde Arabische Emiraten versloeg hij onder meer Sam Bennett, Elia Viviani en Dylan Groenewegen.

Bij Arkéa Samsic is Nairo Quintana het voornaamste speerpunt. De klimmer maakte dit seizoen al veel indruk en schreef de Tour de La Provence en de Tour des Alpes Maritimes et du Var op zijn naam. Bovendien weet hij de weg naar het podium in Parijs-Nice, want in 2019 was hij tweede in het klassement.

B&B Hotels-KTM rekent op onder meer de klimmersbenen van Franck Bonnamour en de sprints van Luca Mozzato. Bij TotalEnergies zien we de namen van spurter Niccolò Bonifazio, klimmer Pierre Latour en klassiekerspecialist Anthony Turgis, die in volle voorbereiding is op de komende reeks voorjaarsklassiekers.

Voorbeschouwing: Parijs-Nice 2022

Selectie Arkéa Samsic voor Parijs-Nice (6-13 maart)

Amaury Capiot

Nicolas Edet

Simon Guglielmi

Matis Louvel

Łukasz Owsian

Nairo Quintana

Connor Swift

Selectie Alpecin-Fenix voor Parijs-Nice (6-13 maart)

Tobias Bayer

Silvan Dillier

Jasper Philipsen

Jonas Rickaert

Oscar Riesebeek

Kristian Sbaragli

Jay Vine

Selectie B&B Hotels-KTM voor Parijs-Nice (6-13 maart)

Franck Bonnamour

Alexis Gougeard

Victor Koretzky

Cyril Lemoine

Jérémy Lecroq

Luca Mozzato

Jordi Warlop

Selectie TotalEnergies voor Parijs-Nice (6-13 maart)

Niccolò Bonifazio

Mathieu Burgaudeau

Fabien Doubey

Pierre Latour

Geoffrey Soupe

Anthony Turgis

Alexis Vuillermoz