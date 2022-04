Alpecin-Fenix heeft selectie voor Luik-Bastenaken-Luik rond

Alpecin-Fenix heeft haar selectie voor Luik-Bastenaken-Luik op papier. Het Belgische ProTeam start zonder absolute kopman Mathieu van der Poel, die zich aan het voorbereiden is op de Giro d’Italia.

Met Floris De Tier en Xandro Meurisse heeft Alpecin-Fenix twee Belgische outsiders in de gelederen voor La Doyenne. Daar komt met de Australiër Jay Vine nog een klimmer bij. Hij werd vorige week nog tweede in de Ronde van Turkije en liet de Waalse Pijl schieten.

Ten opzichte van de selectie voor de Waalse Pijl neemt Vine de plek in van Gianni Vermeersch. Jimmy Janssens, Robert Stannard, Kristian Sbaragli en Scott Thwaites combineren beide Waalse klassiekers en maken het zevental compleet.

Vorig jaar was Sbaragli op de 51ste plaats de beste renner van Alpecin-Fenix in Luik-Bastenaken-Luik. Het jaar daarvoor deed Mathieu van der Poel mee en wist hij een zesde plaats uit het vuur te slepen bij zijn debuut in Luik.