Alpecin-Fenix bindt Samuel Gaze tot Olympische Spelen 2024

Samuel Gaze heeft zijn contract bij Alpecin-Fenix met drie jaar verlengd. De mountainbiker uit Nieuw-Zeeland blijft daardoor tot en met de Olympische Spelen van Parijs in 2024 in dienst van de Belgische ploeg.

De 25-jarige Gaze is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen bij Alpecin-Fenix. Bij de ploeg van kopman Mathieu van der Poel kwam hij dit jaar ook enkele keren uit op de weg. Maar zijn focus ligt op het mountainbiken. Gaze won dit seizoen al wedstrijden in Sittard, Basel, Girona en een rit in de meerdaagse Mediterranean Epic. Op het WK in Val di Sole werd hij zesde nadat hij als 87ste van start ging.

“Ik ben heel blij om dit avontuur bij Alpecin-Fenix voort te zetten”, reageert Gaze. “Ik kijk niet alleen vooruit naar mijn doel in Parijs 2024, maar ben ook benieuwd wat Alpecin-Fenix en ikzelf kunnen bereiken de komende drie jaar.”