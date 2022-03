Almeida dolblij na zege in Catalonië: “Nog niet veel geluk gehad dit seizoen”

De eerste zege van João Almeida voor zijn nieuwe werkgever UAE Emirates is een feit. De Portugees bleek vandaag de beste in de koninginnenrit van de Ronde van Catalonië, richting skistation Boí Taüll. Almeida versloeg na een spannende slotfase de Colombianen Nairo Quintana en Sergio Higuita.

De 23-jarige Almeida was na afloop vanzelfsprekend erg blij met zijn eerste overwinning van 2022. “Ik ben superblij. We hebben hier heel erg lang op gewacht. Ik heb niet veel geluk gehad in de eerste maanden van het seizoen en ook vandaag viel ik al vroeg in de etappe. Ik was even het goede gevoel kwijt, maar ik voelde me in de finale wel weer heel erg goed.”

Dat bleek ook wel in de laatste kilometers richting de top van de slotklim, want Almeida wist met een strak tempo de favorietengroep volledig uit te dunnen. In de finale moest hij alleen nog zien af te rekenen met Quintana en Higuita. Heel even leek Quintana er met de zege vandoor te gaan, maar Almeida had toch nog wat over in de laatste meters en wist met een ultieme jump naar de zege te sprinten.

Almeida versus Quintana

“Ik probeerde mijn inspanningen te controleren op de slotklim. Het was vanuit tactisch oogpunt perfect dat we met George Bennett iemand in de aanval hadden. In de slotkilometers kon ik mijn eigen tempo rijden en daardoor ook sprinten voor de overwinning.” Almeida verkeerde na de finish overigens nog in de veronderstelling dat hij ook de nieuwe leider was, maar die eer is voorbehouden aan Quintana.

De Portugees volgt echter wel in dezelfde tijd, en dat met nog drie verraderlijke etappes te gaan.