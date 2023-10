zondag 29 oktober 2023 om 21:00

Alleen voor RIDE-abonnees: Win kaarten voor de Gravelty Scott ride bij Team dsm-firmenich

Ride Op zondag 5 november is het zover: NL Tour Rides slaat de handen ineen met Scott voor de allereerste editie van Gravelty Scott. Deze schitterende gravelrit vertrekt vanuit de thuisbasis van Team dsm-firmenich in Deventer en voert je over de prachtige Sallandse Heuvelrug. Abonnees van RIDE Magazine maken kans op een van de tien gratis startbewijzen voor deze mooie rit.

Gravelty Scott kent twee afstanden: endurance (70 km) en epic (90 km). De routes starten en finishen bij de thuisbasis van het World Tour Team dsm-firmenich in Deventer en lopen richting Nijverdal over de Sallandse Heuvelrug. De routes zijn voor 80% onverhard.

Na de rit ben je van harte welkom op de afterparty. Een DJ zorgt voor de sfeer en je kunt proosten met een heerlijk biertje, vergezeld van een welverdiende ‘chef-made’ hamburger van The Bastard BBQ. Bovendien biedt Scott Nederland je de kans om exclusief achter de schermen te kijken bij DSM Service Course, wat normaal niet geopend is voor publiek! Een unieke belevenis voor echte wielerliefhebbers.

Als abonnee van RIDE krijg je niet alleen 4x per jaar een dubbeldik wielermagazine thuisgestuurd, maar ontvang je als bonus toegang tot exclusieve winacties, events en kortingen bij onze partners. Deze week maak je kans op gratis startbewijzen voor Gravelty Scott. Je hebt per mail bericht gekregen over hoe je deze kunt winnen.

Nog geen RIDE-abonnee? Neem dan snel voor 32 euro een abonnement, of bestel voor hetzelfde tarief jouw tickets voor dit unieke event.