donderdag 14 december 2023 om 10:37

Alle lichten staan op groen voor WorldTour-wedstrijden in Denemarken

De WorldTour is binnenkort twee Deense eendagswedstrijden rijker. In 2025 zal de eerste editie van de WorldTour Copenhagen (bij de vrouwen én mannen) plaatsvinden. De organisatie hoopt de wedstrijden in mei of begin juni te kunnen organiseren, zo meldt de Deense krant Ekstra Bladet.

Vijf partijen, waaronder de gemeente Kopenhagen en de Deense wielerbond, hadden al een voorlopig voorstel ingediend voor een eendaagse van het hoogste niveau bij de UCI. Naast de gemeente Kopenhagen en de Deense wielerbond, zijn ook Sport Event Denmark, Wonderful Copenhagen en de gemeente Roskilde betrokken bij het project.

Het conceptvoorstel werd al positief ontvangen, maar de vijf partijen moesten nog wel met een officieel plan komen. Dit plan werd op tijd ingeleverd en is nu dus goedgekeurd door de internationale wielerunie, waardoor nu alle lichten op groen staan. De WorldTour Copenhagen zal in 2025 voor het eerst op de kalender staan en sowieso ook in 2026 en 2027 plaatsvinden.

De betrokken partijen willen met de WorldTour Copenhagen de mannelijke en vrouwelijke wielertop tenminste drie jaar achter elkaar naar Seeland halen. Op Seeland, het grootste eiland van Denemarken, ligt ook Kopenhagen. In het centrum van die stad zullen de vrouwen en mannen finishen. De start van beide wedstrijden is dan weer in Roskilde. De definitieve route is nog niet bepaald.

Succes

Dat er twee Deense WorldTour-wedstrijden bijkomen, is geen verrassing. De Deense wielersport floreert namelijk als nooit tevoren, mede door de successen van onder meer Jonas Vingegaard, Mads Pedersen, Kasper Asgreen, Jakob Fuglsang, Magnus Cort en Mattias Skjelmose bij de mannen en Cecilie Uttrup Ludig en Emma Norsgaard bij de vrouwen. Vorig jaar startte de Tour de France ook voor het eerst in Denemarken.