Alle lichten staan op groen: Tom Pidcock mag weer koersen

Tom Pidcock lijkt net op tijd hersteld te zijn voor de grootste voorjaarsklassiekers. De Brit van INEOS Grenadiers liep in Tirreno-Adriatico een hersenschudding op en moest vervolgens passen voor Milaan-Sam Remo, maar de winnaar van Strade Bianche heeft inmiddels groen licht gekregen om weer te koersen. Dat meldt Cyclingnews.

Pidcock kwam ruim een week geleden ten val in de slotrit van Tirreno-Adriatico en gaf er vervolgens de brui aan. De schade bij Pidcock leek aanvankelijk niet zo groot, maar na een paar dagen bleek de 23-jarige Brit toch last te hebben van een hersenschudding.

De ploeg wilde geen enkel risico nemen met zijn kopman en dus moest Pidock een (gedwongen) rustperiode inlassen en Milaan-San Remo aan zich voorbij laten gaan. Een flinke streep door de rekening van Pidcock, die nu echter weer vooruit kan kijken.

De E3 Saxo Classic van aankomende vrijdag komt nog te vroeg voor de veelzijdige coureur, maar Cyclingnews heeft het over een mogelijke rentree in Gent-Wevelgem. Deze klassieker staat aanstaande zondag op het programma. De Ronde van Vlaanderen is voor zondag 2 april.