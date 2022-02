Alexis Renard breekt sleutelbeen en elleboog bij valpartij in Tour du Haut-Var

Alexis Renard zal de komende weken niet in actie komen namens Cofidis. De 22-jarige Fransman kwam in de slotetappe van de Tour des Alpes Maritimes et du Var ten val en brak daarbij zijn linkersleutelbeen. Ook heeft hij een breuk opgelopen in zijn elleboog.

Renard is de komende weken niet inzetbaar, zo laat Cofidis weten via social media. De beloftevolle renner was tot zijn valpartij uitstekend op dreef in de Tour des Alpes Maritimes et du Var. In de openingsetappe naar La Seyne-sur-Mer kwam hij als achtste over de streep en als beloning mocht hij een dag later rondfietsen in de witte jongerentrui. In rit twee naar La Turbie eindigde de Fransman als 29ste.

De ex-renner van Israel Start-Up Nation, die deze winter besloot om de overstap te maken naar het Franse Cofidis, begon zijn seizoen enkele weken geleden in Saudi-Arabië met de Saudi Tour. Ook daar maakte Renard een goede beurt met een zevende plaats in de koninginnenrit naar Skyviews of Harrat Uwayrid en een tiende stek in het algemeen klassement.

Renard zou, na de Tour des Alpes Maritimes et du Var, eigenlijk meedoen aan het Vlaamse Openingsweekend en vervolgens deelnemen aan Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo. Deze koersen komen nu echter te vroeg.