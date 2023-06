Alexey Lutsenko schenkt Astana Qazaqstan zevende Kazachse titel op rij

Nadat hij eerder deze week al de Kazachse tijdrittitel op zijn naam zette, mag Alexey Lutsenko zich nu ook de kampioen van zijn land op de weg noemen. De 30-jarige allrounder bleef uittredend kampioen Yevgeniy Gidich voor.

Voor Lutsenko is het zijn derde titel op de weg, na eerdere triomfen in 2018 en 2019. Voor zijn ploeg Astana Qazaqstan is het zelfs al de zevende titelzege op rij, nadat ook Arman Kamyshev, Artyom Zakharov, Yevgeniy Fedorov en Yevgeniy Gidich de ploeg een titel schonken.

Bij het laatste verlies van de Astana-ploeg, kregen we een volledig podium voor opleidingsploeg Vino 4 Ever, in 2015.

Lutsenko reist de komende dagen vanuit Taldykorgan af naar de Tour de France, waar hij zal proberen om zijn tweede ritzege te grijpen.