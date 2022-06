Alexander Kristoff ziet contractverlenging bij Intermarché-Wanty-Gobert wel zitten

Alexander Kristoff staat open voor een langer verblijf bij Intermarché-Wanty-Gobert. De 33-jarige Noor, die dit voorjaar naar de zege soleerde in de Scheldeprijs, geeft echter wel de voorkeur aan een nieuw contract voor (minstens) twee jaar. Dat meldt Het Nieuwsblad. Daarnaast zijn er ook andere kapers op de kust om Kristoff in te lijven.

Afgelopen winter maakte Kristoff de stap van UAE Emirates naar Intermarché-Wanty-Gobert. Hij tekende een contract voor één jaar, omdat zowel de ploeg en hijzelf nog wilden ontdekken of ze goed bij elkaar passen. Wat de resultaten betreft, lijkt dat voorlopig wel het geval. Kristoff won in het eerste deel van 2022 drie koersen. Voordat hij de Scheldeprijs op zijn naam zette, was hij al de beste in de Clasica Almería. Onlangs pakte hij in eigen land ook nog de slotrit in de Tour of Norway mee.

Kristoff heeft echter ook andere opties. Verschillende Franse ploegen, waaronder Cofidis, jagen volgens Het Nieuwsblad op de handtekening van de viervoudig etappewinnaar in de Tour de France. Het Noorse Sykkelmagasinet schreef eerder ook al dat Uno-X interesse heeft in Kristoff.