Alexander Kristoff stelt zich heel wat vragen bij heropstart van het wielrennen dinsdag 12 mei 2020 om 12:53

Is de Strade Bianche op 1 augustus haalbaar? Komt er een periode van quarantaine als je naar een ander land reist? Misschien moeten we als renner dan voor één land kiezen? Hoe groot is de kans dat we toch besmet geraken? Net als vele andere topsporters stelt ook Alexander Kristof zich heel wat vragen bij de heropstart van het wielrennen.

Voor Alexander Kristoff is de coronapandemie gelukkig meer dan kommer en kwel. De 32-jarige Noor wordt een dezer dagen vader. Omdat de Giro is uitgesteld kan hij zijn echtgenote bijstaan en de geboorte van de tweeling meemaken. “Dus komt dat uitstel me nog niet zo slecht uit”, vertelt Kristoff in een gesprek met Sporza.

De corona in zijn thuisland lijkt iets minder hevig te woeden dan in vele andere landen. “In Noorwegen gaat het de goede kant op. Ik heb de voorbije weken normaal buiten kunnen trainen. Bij ons zijn de scholen ook gewoon open. Er zijn wel wat richtlijnen, zoals het afstand houden, maar van een echte lockdown is hier geen sprake geweest.”

Quarantaine

De UAE-renner stelt zich heel wat vragen bij de heropstart van het wielrennen, voorzien op 1 augustus met de Strade Bianche. “Ik weet niet of 1 augustus realistisch is. Echt niet. In Noorwegen gaat het, maar hoe is de situatie in Italië? En komt er dan een periode van quarantaine als je naar een ander land reist? Dan moet je als renner misschien voor één land kiezen om te koersen. Kwestie van niet telkens een tijdje vast te zitten.”

Ook de schrik om alsnog besmet te geraken, zit er bij de voormalige Milaan-San Remo – en Ronde van Vlaanderen-winnaar wel wat in. “Als je mensen samenbrengt, wordt het gevaarlijker. Als één renner besmet is, dan zal de rest het virus ook snel oplopen. Een renner niest en spuwt en je rijdt dicht bij elkaar. Je kan iedereen wel testen en nagaan of iedereen gezond is, maar je bent nooit honderd procent zeker. Ik wil in elk geval mijn gezin niet in gevaar brengen.”