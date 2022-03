Alessandro De Marchi eerste uitvaller in Ronde van Catalonië

De eerste opgave in de Ronde van Catalonië is een feit. Alessandro de Marchi, de ervaren Italiaan van Israel-Premier Tech, heeft last van een verkoudheid en bleek toch niet in staat om te koersen.

De 35-jarige De Marchi liet zich nog wel zien in start- en finishplaats Sant Feliu de Guíxols, maar voelde zich toch niet fit genoeg om ook daadwerkelijk te koersen. Voor zijn werkgever Israel-Premier Tech is het een flinke streep door de rekening, gezien de kwaliteiten van De Marchi. De ploeg heeft nu nog zes renners in koers.

De Marchi kent voorlopig een moeizaam seizoen. De ervaren klimmer begon relatief laat (eind februari) aan zijn wielerjaar: in de nieuwe Spaanse rittenkoers Gran Camiño reed hij in dienst van zijn kopmannen Michael Woods en Jakob Fuglsang. De Marchi stond vervolgens ook nog aan de start van Milaan-Turijn.