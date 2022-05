Aleksandr Vlasov dolblij met eerste WorldTour-zege: “Fantastisch”

Aleksandr Vlasov sloeg vandaag een dubbelslag in de Ronde van Romandië. De renner van BORA-hansgrohe won op overtuigende wijze de afsluitende klimtijdrit en wist zodoende ook het eindklassement naar zich toe te trekken. “Het is mijn eerste WorldTour-overwinning en gelijk ook de eerste keer dat ik een eindklassement in de WorldTour win, dat is fantastisch”, vertelt een dolgelukkige Vlasov in het flashinterview na afloop. “Ik ben superblij.”

Vlasov won de rit met 31 seconden voorsprong op de nummer twee, Simon Geschke, en had in het eindklassement vijftig seconden voorsprong op de runner-up, Gino Mäder. Ruime verschillen. “Ik gaf alles vandaag”, legt Vlasov uit. “Natuurlijk was het mijn doel om het eindklassement te winnen. Ik deed mijn best en gaf alles. Ik ben superblij met hoe dat heeft uitgepakt.”

Gisteren eindigde Vlasov ook al als tweede in de koninginnenrit, achter zijn ploeggenoot Sergio Higuita. Toen kwam het op een sprint aan. “Gisteren voor de start zei ik al dat er waarschijnlijk een relatief grote groep naar de finish zou rijden en dat de dag erna (vandaag dus, red.) belangrijker zou zijn voor het klassement. Gisteren was ik al goed, vandaag was ik gewoon geconcentreerd om voluit te gaan.”

Door zijn prestaties van de afgelopen maanden had Vlasov veel vertrouwen in een goede afloop. “Ik weet dat ik in goede vorm ben, ik wist dat ik de wedstrijd kon winnen. Het was de afgelopen week mijn bedoeling om geen tijd te verliezen, om valpartijen en blessures te vermijden, zodat ik het vandaag zo goed mogelijk kon doen.”