Alejandro Valverde: “Tweede plaats die smaakt naar de overwinning”

Alejandro Valverde zwaaide het publiek toe op het moment dat hij als nummer twee over de finish kwam in Strade Bianche. De inmiddels 41-jarige kopman van Movistar, die aan het eind van dit jaar afzwaait, was na afloop erg tevreden. “Dit is een tweede plaats die smaakt naar de overwinning”, zegt hij.

Valverde was vooral blij met zijn podiumplaats, omdat hij op 100 kilometer van de finish betrokken was bij de massale valpartij. “Het kostte mij veel tijd om weer op de fiets te stappen, net als Pogačar en veel anderen, en het was moeilijk om mijn lichaam weer aan de gang te krijgen”, aldus de Murciaan. “Maar de ploeg heeft mij goed geholpen om mij weer op de been te krijgen. Hun werk was fenomenaal. Ik had uiteindelijk niet verwacht dat ik nog zo goed zou zijn.”

In de finale schoof Valverde namelijk mee in een achtervolgende groep, achter de uiteindelijke winnaar Tadej Pogačar. Op de laatste onverharde strook sloot hij aan bij Kasper Asgreen, die hij op de slotklim naar het centrum van Siena achter zich wist te laten.

Me iré. Y me iré estando arriba. 🚀👋😊 Y te echaremos tanto de menos. 😭#LaÚltimaBala | #StradeBianche pic.twitter.com/jPzlMNJikS — Movistar Team (@Movistar_Team) March 5, 2022