Alejandro Valverde viert rentree met dubbelslag in Giro di Sicilia

Alejandro Valverde is terug van weggeweest. De 41-jarige Spanjaard van Movistar won de derde etappe van de Giro di Sicilia door in een sprint bergop af te rekenen met Alessandro Covi. De ritwinnaar kwam vlak na de finish overigens nog wel ten val, maar de schade leek op het eerste gezicht mee te vallen.

In de eerste twee etappes werd er gesprint en stond er geen maat op Juan Sebastián Molano, maar vandaag konden we ons opmaken voor een totaal andere finale. Het algemeen klassement moest in deze 180 kilometer lange rit naar Caronia op de schop gaan. Na de start in Termini Imerese trokken de renners in de laatste zeventig kilometer over de lastige beklimming van Pollina (11,4 km aan 5,7%), terwijl de finishstreep was getrokken op een pittige slotklim van 3,6 kilometer (aan net geen 6%) naar Caronia. Iets voor een springveer als Alejandro Valverde, die pas net terug is van een sleutelbeenbreuk?

Acht renners vinden elkaar in een vroege vlucht

Een kopgroep van acht renners kreeg al snel de zegen van het peloton, waar we de mannen van Trek-Segafredo en Israel Start-Up Nation op kop zagen fietsen om het verschil binnen de perken te houden. Damiano Cima (Gazprom-RusVelo), Paul Double (Mg.k Vis VPM), David González (Caja Rural-Seguros RGA), Ben King (Rally Cycling), Davide Orrico (Vini Zabù), Samuele Rivi (EOLO-Kometa), Alex Tolio (Zalf Euromobil Fior) en Francesco Zandri (Work Service Marchiol Vega) wisten een maximale voorsprong te vergaren van iets meer dan vier minuten, maar verder liet het peloton het niet komen.

De voorsprong van vier minuten was nog voor de voet van de Pollina gehalveerd. Op de eerste van twee scherprechters spatte de kopgroep uiteen. Double had blijkbaar nog wat over en besloot er alleen vandoor te gaan. In het peloton werd het kaf inmiddels ook van het koren gescheiden. De meeste sprinters, leider Molano incluis, werden overboord gepiekerd. Ábner Gonzalez bleef maar op kop sleuren voor zijn kopman en dagfavoriet Valverde en de jonge klimmer uit Puerto Rico wist zo het verschil naar de koplopers nagenoeg te overbruggen. Alleen Double en King reden op dat moment nog voorop.

Movistar neemt de koers in handen

Double kreeg enkele kilometers voor de top gezelschap van de ervaren King, die op eigen tempo vanuit de achtergrond wist terug te keren. Met een tweede versnelling reed de Amerikaan van Rally Cycling ook nog weg van zijn Britse vluchtgezel en wist zo nog net als eerste de top van de Pollina te bereiken. Het bleek echter een laatste stuiptrekking van King en dus was er in de afzink van de Pollina sprake van een hergroepering. Met een compacte groep reden we vervolgens naar de tussensprint in Castel di Tusa, waar de renners nog belangrijke bonificatieseconden konden sprokkelen met het oog op de eindzege.

Movistar besloot de wedstrijd vlak voor de sprint volledig in handen te nemen, zoveel vertrouwen had de Spaanse telecombrigade in zijn kopman Valverde. Die laatste veroverde bij de tussensprint, na een perfecte lead-out van zijn teammaats, drie welkome bonificatieseconden. Na dit intermezzo ging het in een rotvaart naar de voet van de laatste klim van de dag, waar de beslissing moest vallen in de strijd om de ritzege. Eerst was het aan José Joaquin Rojas om het tempo gevoelig de hoogte in te jagen en met nog iets meer dan twee kilometer te gaan nam Davide Villella over.

Valverde is terug

Het was wachten op een eerste demarrage, maar door het verstikkende tempo van Movistar dacht niemand aan aanvallen. Op goed 1,5 kilometer van de streep gooide Brandon McNulty dan toch de knuppel in het hoenderhok, maar de Amerikaan van UAE Emirates raakte niet weg. Ook een aanval van een renner van Gazprom-RusVelo werd onschadelijk gemaakt door Villella, die Valverde vervolgens perfect wist af te zetten voor de laatste honderden meters. De Spanjaard ging als eerste de sprint aan en El Imbatido deed zijn bijnaam weer eer aan door vrij simpel af te rekenen met Covi en Jhonatan Restrepo.

Valverde, die tevens de leiding overneemt van Molano, kwam vlak na de finish overigens wel op bizarre wijze ten val. De Murciaan viel over een afgeplakte kabel, maar stond al snel weer op en op het eerste gezicht leek de schade mee te vallen. In het algemeen klassement heeft Valverde nu zeven tellen voorsprong op Covi, Restrepo en Davide Gabburo volgen op negen seconden. Morgen staat de slotetappe gepland naar Mascali. Onderweg krijgen de renners nog twee serieuze beklimmingen van de hoogste categorie voor de wielen geschoven.