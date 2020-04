Alejandro Valverde: “Ook in grote rondes van twee weken zouden toppers bovendrijven” maandag 27 april 2020 om 17:39

Het idee om de grote rondes in dit ‘coronajaar’ van drie naar twee weken te herleiden, kreeg geen gevolg. “Jammer”, vindt Alejandro Valverde. “Fans kunnen ook genieten van een grote ronde van twee weken.”

“Het is een speciaal jaar”, vertelt Valverde aan de Spaanse krant Marca. “Ik denk dat het geen zin heeft om de grote rondes drie weken te laten duren, want daardoor zullen we heel diep in het seizoen blijven koersen. Waarom geen twee weken? Voor de fans is dat meer dan voldoende om te genieten. En ook in een ronde van twee weken zullen de toppers nog steeds bovendrijven.”

Valverde zelf zal de Tour, het WK en de Vuelta rijden. Tenminste als er dit jaar nog gekoerst wordt. Ook Milaan-San Remo zou een optie zijn. “De Ronde van Vlaanderen wordt moeilijk, Parijs-Roubaix is al helemaal onmogelijk. Wat La Primavera betreft is er wel een kans dat ik erbij zal zijn.”