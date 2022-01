Alejandro Valverde kreeg excuses van Wellens: “Hij week echt van zijn lijn af”

Alejandro Valverde was een van de hoofdrolspelers in de Trofeo Serra de Tramuntana. De routinier van Movistar was zeer aanvalslustig en kwam uiteindelijk als tweede over de streep in Lloseta, na een discutabele eindsprint met Tim Wellens.

“Wellens verontschuldigde zich, hij zei sorry toen hij het podium op kwam. Daar is misschien een reden voor. Hij week echt van zijn lijn af en ging van rechts naar links”, blikte Valverde terug op de eindsprint. “Ik reed naast hem en als ik had kunnen doorrijden, had ik nog wat over. Maar toen hij me zag oprukken, gingen we steeds verder naar links en moest ik stoppen met trappen. De jury heeft besloten dat hij de winnaar was, dus er valt niets meer te zeggen. Ik feliciteer hem gewoon met de overwinning.”

Verder was de Spaanse renner, woensdag zesde in de Trofeo Calvia, vooral blij met zijn resultaat en het optreden van zijn ploegmaats bij Movistar. “De ploeg was fenomenaal deze twee dagen, fantastisch – we hadden een beetje pech met de valpartij van Gregor Mühlberger in de afdaling van de Coll de Sóller, maar zowel Enric (Mas, red.), ikzelf als de rest van de ploeg deden het heel goed. Het was mijn tweede wedstrijddag en ik word nipt tweede. Eerlijk gezegd kan ik op dit moment niet meer wensen.”