Alejandro Valverde hervat de competitie in nieuwe Spaanse rittenkoers

Alejandro Valverde moest de voorbije koersen op Spaanse bodem aan zich voorbij laten gaan vanwege het gezondheidsprotocol van zijn ploeg Movistar, maar de 41-jarige Spanjaard zal aankomende donderdag weer een rugnummer opspelden. Valverde is namelijk de grote blikvanger in de nieuwe Spaanse rittenkoers Gran Camiño.

De kopman van Movistar moest de voorbije weken passen voor de Vuelta a Murcia in zijn thuisregio, de gloednieuwe gravelwedstrijd Clásica Jaén Paraíso Interior en de Ruta del Sol. De reden: Movistar maakte eerder melding van positieve coronagevallen binnen de selectie die de Ronde van Valencia reed. Alle renners die de rittenkoers reden, werden uit voorzorg aan de kant gehouden en dat was ook voor Valverde het geval.

De Murciaan, bezig aan zijn afscheidsjaar, zal deze week weer in actie komen. Zijn werkgever Movistar heeft via social media laten weten dat Valverde zal meedoen aan Gran Camiño, een nieuwe vierdaagse rittenkoers in het noorden van Spanje, in de regio Galicië. Met etappes naar de loeisteile Mirador de Ézaro (een muur van 1,9 km aan 13,6%) en Luintra (met twee beklimmingen van eerste categorie) belooft het een pittige ronde te worden.

Interessante namen

De organisatie van de 2.1-rittenkoers is erin geslaagd om vier WorldTeams – Movistar, Cofidis, Israel-Premier Tech en EF Education-EasyPost – en negen ProTeams te strikken voor de eerste editie. Op de voorlopige deelnemerslijst prijken ook de namen van Mark Padun, Alberto Bettiol, Magnus Cort, Iván Sosa, Gorka Izagirre, Jesús Herrada, Benjamin Thomas, Simon Geschke, Marco Canola en Giovanni Visconti. De wedstrijd is vanaf donderdag live te volgen op televisie.

Selectie Movistar voor Gran Camiño 2022 (24-27 februari)

Jorge Arcas

Gorka Izagirre

Antonio Pedrero

José Joaquín Rojas

Gonzalo Serrano

Iván Sosa

Alejandro Valverde