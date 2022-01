Alejandro Valverde draagt zege op aan Bernal: “Hopelijk zien we hem snel terug”

Alejandro Valverde heeft zijn overwinning in de Trofeo Pollença-Port d’Andratx opgedragen aan twee personen. Zijn gedachten gingen na afloop van de koers uit naar onder meer zijn collega-wielrenner Egan Bernal, die sinds een ongeval in het ziekenhuis ligt.

“Ik wil deze zeer speciale overwinning opdragen aan twee mensen. Eerst aan Egan Bernal: al mijn beterschap, en ik hoop dat we hem snel terug zien”, liet Valverde na de wedstrijd weten. Ook was hij met zijn gedachten bij de broer van Movistar-ploegmanager Eusebio Unzué, oud-profvoetballer en coach Juan Carlos Unzué, bij wie de ziekte ALS is vastgesteld. “De laatste maanden is hij voor iedereen een toonbeeld van kracht en optimisme, en in de ploeg zijn we allemaal erg enthousiast over alles wat hij doet. Vanaf hier, een dikke knuffel. Hopelijk zien we elkaar heel snel weer.”

De wereldkampioen van 2018, die aan zijn laatste seizoen bezig is, was te spreken over het werk van zijn ploeg. “We probeerden de koers zo goed mogelijk te controleren en het team handelde perfect. We moesten hard omhoog hier in Andratx om te proberen de snelle mannen die nog in de groep zaten, uit te schakelen. We slaagden erin Michael Matthews, die de sterkste overgebleven renner was, los te rijden, maar ik zag hem terugkomen met nog 250, 300 meter te gaan. Ik ben aangegaan voordat hij er was, en kon de overwinning pakken.”

Valverde maakte van de gelegenheid gebruik om de organisatie te bedanken voor de gastvrijheid. “Ik kon ze een wederdienst bewijzen en hen met dit succes bedanken. Het is de beste manier om afscheid te nemen van deze wedstrijd, met twee podiumplaatsen en een overwinning. Ik denk nu al aan de volgende ronde, die van Valencia.”