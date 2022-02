Alejandro Valverde: “Blij dat ik het werk van de ploeg kan belonen”

Alejandro Valverde was vanzelfsprekend heel blij met zijn eindoverwinning in de nieuwe Spaanse etappekoers Gran Camiño. Op de slotdag kon hij Michael Woods uit het geel rijden. El Imbatido was vooral zeer te spreken over het werk van Movistar in de vierdaagse door Galicië.

“Ik ben vooral blij dat ik deze eindzege kan pakken om de ploeg te belonen voor het enorme werk van de hele week. Ze hebben de afgelopen vier dagen echt hun uiterste best gedaan”, vertelde de 41-jarige renner, die in de afgelopen week werd omringd door Gorka Izagirre, Jorge Arcas, Nelson Oliveira, José Joaquín Rojas, Gonzalo Serrano en Iván Ramiro Sosa. Sosa was zaterdag van grote waarde voor Valverde en eindigde zelf vijfde in het algemeen klassement.

Valverde was tevreden. “Het is iets heel moois om de eerste editie te winnen van een koers die zo goed georganiseerd en geleid is. We eisten zaterdag de dagzege op, ik zat er alle vier de dagen bij en ik vertrek met veel enthousiasme uit deze regio. Ik sprak wedstrijddirecteur Ezequiel Mosquera voordat ik hierheen kwam, en hij heeft zijn wens om van deze wedstrijd een geweldig evenement te maken vanaf het begin af kenbaar gemaakt.”

“De fans waren enthousiast, de routes waren uitstekend en hopelijk blijft dit evenement nog lang bestaan”, aldus de routinier.