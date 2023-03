Alberto Bettiol vanwege kniepijn niet in Dwars door Vlaanderen

Alberto Bettiol stond op de planning voor Dwars door Vlaanderen, maar de Italiaan trok zich op het laatste moment terug voor de midweekse klassieker. Wat blijkt nu: de Italiaanse klassiekerspecialist heeft last van zijn knie.

Bettiol wil geen risico nemen met het oog op de Ronde van Vlaanderen van aankomende zondag en past uit voorzorg voor Dwars door Vlaanderen, meldt Het Nieuwsblad. Zijn ploeg EF Education-EasyPost is vandaag met zes renners begonnen aan de Vlaamse klassieker: Neilson Powless, Mikkel Honoré, Stefan Bissegger, Jonas Rutsch, Julius van den Berg en Tom Scully.

Ronde van Vlaanderen

Bettiol hoopt over vier dagen wel gewoon aan de start te kunnen verschijnen van de Ronde van Vlaanderen. De 29-jarige coureur was vier jaar geleden nog de beste in Vlaanderens Mooiste. Bettiol reed dat jaar weg op de laatste passage van de Oude Kwaremont en soleerde vervolgens naar de overwinning in Oudenaarde.

Bettiol won dit jaar al de proloog van de Tour Down Under, maar kende ook al behoorlijk veel pech. In Strade Bianche kwam hij namelijk zwaar ten val, waardoor hij moest passen voor Tirreno-Adriatico. Afgelopen vrijdag werd hij wel nog verdienstelijk 15e in de E3 Saxo Classic.