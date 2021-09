Albert Torres breekt sleutelbeen en drie ribben in Benelux Tour

Albert Torres moet voorlopig toekijken. Na een val in de vierde etappe van de Benelux Tour moest de Spaanse baan- en wegrenner van Movistar worden overgebracht naar het ziekenhuis waar een sleutelbeenbreuk en drie gebroken ribben werden vastgesteld.

Torres kwam hard ten val met nog zestig kilometer te koersen. Op beelden uit de wedstrijd was te zien dat de Spaanse renner bij bewustzijn was en kon bewegen, maar dat hij veel pijn had aan de borst. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis waar hij verschillende tests onderging. ’s Avonds maakte zijn ploeg Movistar bekend dat hij een sleutelbeenbreuk en drie gebroken ribben bij de val had opgelopen. Aan zijn sleutelbeenbreuk moest hij zich laten opereren.

Voor Torres was de Benelux Tour zijn eerste koers sinds de Olympische Spelen van Tokio, waar hij op het omnium op de baan naar de tiende plaats reed en op de koppelkoers samen met zijn vaste ploeggenoot Sebastián Mora zesde werd. Ook Mora is er inmiddels niet meer bij in de rittenkoers door België en Nederland; hij verscheen niet meer aan de start voor de vierde etappe van Aalter naar Ardooie, die door Tim Merlier werd gewonnen.