Alaphilippe en Stybar voeren Deceuninck-QS aan in Strade Bianche maandag 27 juli 2020 om 12:35

Oud-winnaars Julian Alaphilippe en Zdeněk Štybar zijn de speerpunten van Deceuninck-Quick Step in Strade Bianche. De Belgische ploeg, die vandaag de samenstelling van haar selectie aankondigde, wil zaterdag weer een hoofdrol vertolken in de Italiaanse wittewegenwedstrijd.

Deceuninck-Quick Step wist Strade Bianche al drie keer te winnen. Eerst met Michał Kwiatkowski in 2014, een jaar later met Štybar en vorig seizoen met Alaphilippe. De Fransman troefde op de slotklim naar Siena Jakob Fuglsang en Wout van Aert af. “We hebben hier in het verleden veel goede resultaten behaald, drie overwinningen met net zoveel verschillende renners”, constateert ploegleider Davide Bramati.

Bramati hoopt met zijn ploeg zaterdag opnieuw een hoofdrol te spelen in de eendagswedstrijd. “Het is een wedstrijd die we erg leuk vinden. Het wordt een heel andere koers dan we gewend zijn, met temperaturen van 35 graden en zelfs meer stof dan normaal. Maar we gaan er met een enorme motivatie naartoe na ons uitstekende trainingskamp in Val di Fassa. We zijn op elk scenario voorbereid.”

Deceuninck-Quick Step voor Strade Bianche 2020

Julian Alaphilippe

Kasper Asgreen

Davide Ballerini

Mikkel Honoré

Bob Jungels

Pieter Serry

Zdeněk Štybar