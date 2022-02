Alan Boileau wint voor B&B Hotels-KTM op Mount Kigali in Tour du Rwanda

Alan Boileau van B&B Hotels-KTM heeft de zevende etappe in de Tour du Rwanda vanuit de ontsnapping gewonnen. De rit kwam aan op de befaamde Mount Kigali. Tesfatsion van Drone Hopper-Androni Giocattoli blijft leider.

Er stond een zware etappe van 152,6 kilometer op het menu in de Tour du Rwanda vandaag. Onderweg werden de Gicumbi (5,4 km aan 4,4%) en de Gako (8km aan 4,6%) beklommen, maar alle ogen waren gericht op de finish op Mount Kigali (5,9km aan 6,7%). De beklimming van Mount Kigali kent zijn zwaartepunt op het einde, want daar lopen de stroken op tot maar liefst 13,6%.

De openingsfase van de zevende etappe in de Tour du Rwanda was zeer chaotisch. Er werd slag om slinger gedemarreerd en het duurde lang voor er een echte groep kon wegrijden. Uiteindelijk ontstond er een grote kopgroep met onder meer Angel Madrazo, Alexandre Geniez, Gianni Marchand en Edo Goldstein. Het peloton nam echter nog geen vrede met deze situatie en de voorsprong van de kopgroep zakte terug. Na 67 kilometer sloot het peloton dan ook terug aan bij de kopgroep.

Dan toch een ontsnapping van de dag

Vervolgens was het Pierre Rolland die het hazenpad koos. Een groep met daarin Amerikanen Cole Kessler en Noah Grannigan, Fransmannen Paul Ourselin en Alan Boileau, Belgen Gianni Marchand en Elias Van Breussegem, Israëliër Omer Goldstein, Noor André Drege en Rwandees Samuel Niyonkuru sloten aan bij Rolland. De kopgroep kreeg eindelijk ruimte van het peloton en reed een goede twee minuten weg.

In de afdaling van de Gako vond Goldstein dat het nog eens tijd was om aan de boom te schudden. De renner van Israel-Premier Tech reed alleen weg. De overgebleven achtervolgers, Ourselin, Marchand en Boileau, konden niet volgen maar bleven wel in de buurt. Met nog een goede drie kilometer te gaan, tijdens de beklimming van Mount Kigali, had Goldstein een voorsprong van negentien seconden.

Op twee kilometer van de streep was de voorsprong van Goldstein nog steeds een mooie twintig seconden, de overwinning leek voor hem te zijn weggelegd. Op de steile stroken van de Mount Kigali kraakte de Israëliër dan toch. Met nog minder dan 100 meter te gaan haalde Boileau zijn medevluchter Goldstein in. Overwinning voor B&B Hotels-KTM in de Tour du Rwanda dus. Marchand kwam als derde over de streep, leider Tesfatsion als vijfde. Tesfatsion blijft het algemeen klassement aanvoeren.