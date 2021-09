AG2R Citroën met oud-winnaar Greg Van Avermaet in Parijs-Roubaix

AG2R Citroën heeft de zeven renners bekendgemaakt die zondag aan de start verschijnen van Parijs-Roubaix. De Franse ploeg rekent onder meer op Greg Van Avermaet die de kasseikoers wist te winnen in 2017. Twee jaar eerder stond hij ook al eens als derde op het podium, achter John Degenkolb en Zdeněk Štybar.

Van Avermaet miste afgelopen week voor het eerst in veertien jaar het WK wielrennen. Voor de 36-jarige renner was er geen plek in de acht renners tellende selectie van België voor de koers door Vlaanderen. “Na een paar moeilijke weken was ik blij om weer wat goede prikkels op te doen tijdens de laatste etappe van de Benelux Tour in Geraardsbergen, op wegen die ik uit mijn hoofd ken. Mijn recente vorm was niet goed genoeg om geselecteerd te worden voor het WK in België. Ik maak sinds 2007 deel uit van de nationale ploeg en het was moeilijk om deze editie te missen.”

De olympische kampioen van 2016 kan niet wachten om terug te keren in Parijs-Roubaix, vertelt hij via zijn ploeg AG2R Citroën. “Ondanks alles zal ik blij zijn om Roubaix terug te zien na achttien maanden wachten. Ik had liever in het voorjaar gereden, vooral omdat mijn vorm goed was, zoals mijn derde plaats in de Ronde van Vlaanderen bewees, maar zo gaat het nu eenmaal. Zelfs in oktober blijft Parijs-Roubaix een zeer belangrijke afspraak in het seizoen en ik wil tot het einde van het jaar goed presteren, om daarna met hoge ambities aan de training voor 2022 te beginnen.”

Selectie AG2R Citroën voor Parijs-Roubaix (3 oktober)

Stan Dewulf

Lawrence Naesen

OIiver Naesen

Michael Schär

Damien Touzé

Greg Van Avermaet

Gijs Van Hoecke