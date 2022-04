Adrie van der Poel: “De keuze om Milaan-San Remo te rijden, was een gouden zet”

Adrie van der Poel, die in 1986 zelf de Ronde van Vlaanderen wist te winnen, zag vandaag zoonlief Mathieu naar zijn tweede zege in Vlaanderens Mooiste sprinten. Althans, Van der Poel senior kreeg het mee langs de kant van de weg. “Ik heb eigenlijk niks gezien van de finale”, klinkt het in gesprek met Sporza.

Mathieu van der Poel kende een atypisch en in het begin zeker geen vlekkeloze voorbereiding op de voorjaarsklassiekers, maar kwam vandaag wel als overwinnaar uit de sportieve strijd. “Het is een korte voorbereiding geweest, maar het was wel een heel goede voorbereiding”, is Van der Poel senior van mening. “Ik merkte dat hij het erg naar zijn zin had op stage in Spanje. Dat was allemaal positief.”

“De keuze om toch Milaan-San Remo, was een gouden zet”, aldus vader Adrie. “Zeker omdat je dan op een relatief makkelijke manier de kilometers in de benen krijgt. Maar de Ronde van Vlaanderen is uiteraard nog wel iets anders. We zagen op de Hotond wel dat het meest frisse eraf was bij Mathieu, maar je moet dan gewoon hopen dat hij na de Oude Kwaremont en Paterberg er nog bij is. Dan is er nog veel mogelijk.”

Van der Poel vocht in de finale een titanenduel uit met Tadej Pogačar, de tweevoudige Tourwinnaar die in zijn eerste Ronde van Vlaanderen indruk wist te maken met enkele krachtsexplosies op de Oude Kwaremont en Paterberg. “Wat Pogačar de laatste jaren heeft laten zien, is indrukwekkend”, concludeert Van der Poel senior.