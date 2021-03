Addy Engels over kansen Wout van Aert: “De eindzege zit er nog steeds in”

Wout van Aert raakte zaterdag weliswaar zijn blauwe leiderstrui kwijt, de renner van Jumbo-Visma kan volgens ploegleider Addy Engels na de lastige vierde etappe met aankomst op Prati di Tivo nog altijd dromen van de eindzege in Tirreno-Adriatico.

“Wout is boven zichzelf uitgestegen”, zo laat Engels weten in gesprek met Het Nieuwsblad. “De eindzege zit er nog steeds in, we gaan nog niet opgeven. Zondag is nog een lastige dag, met een sprint op het einde. Maar tweede staan na zaterdag is sowieso bijzonder knap.” Van Aert kwam zaterdag uiteindelijk als negende over de streep.

De renners in Tirreno-Adriatico krijgen vandaag een bijzonder pittige etappe naar Castelfidardo voorgeschoteld, over heel wat Italiaanse muurtjes. “We moeten nog overleggen met Wout, want het is een andere inspanning dan gisteren”, geeft Engels aan. “De aankomst is steil en kort. Dat ligt ook de echte klimmers, hoor.”

Hoopgevend

Jumbo-Visma hoeft de koers niet meer te dragen, nu Van Aert niet meer in de blauwe leiderstrui rondfietst. Engels: “Het is een lastig rondje, dus dat gaat nog wel wat oorlog geven. Wat Wout liet zien, is hoopgevend. Met een sprint en een tijdrit in het vooruitzicht ziet het er dus nog steeds uitstekend uit.”

Van Aert slaagde er gisteren in om op eigen tempo de betere klimmers te volgen. “Ik was het meest onder de indruk van het feit dat hij niet breekt en een hoog tempo blijft rijden. Pogačar is bergop een categorie apart, maar als je ziet hoe dicht Wout bij de andere klimmers blijft… Dat geeft hoop”, aldus Engels.

In het klassement staat Van Aert nu gedeeld tweede met Sergio Higuita. Hij moet de komende dagen een achterstand van 35 seconden zien goed te maken op Pogačar om de Italiaanse rittenkoers te winnen.