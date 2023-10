dinsdag 10 oktober 2023 om 15:57

Adam Toupalik volgende aanwinst van Tour de Tietema-Unibet

Tour de Tietema-Unibet Cycling Team, dat een gooi doet naar een ProTeam-licentie voor volgend jaar en druk bezig is om zijn selectie te versterken richting 2024, heeft een nieuwe aanwinst gepresenteerd. Het gaat om Adam Toupalik, die in het verleden uitkwam voor veldritformatie BKCP-Powerplus/Beobank-Corendon.

De ploeg heeft de komst van Toupalik – naar goede gewoonte – aangekondigd middels een ludiek filmpje op social media. De 27-jarige Tsjech maakte in de eerste jaren van zijn carrière vooral furore als veldrijder. Hij behoorde tot de wereldtop in de junioren- en beloftencategorie. Zo won hij als junior de Wereldbeker, werd hij derde op het WK in Louisville (2013) en pakte hij zilver op het EK voor eigen volk in Mladá Boleslav.

Toupalik werd verder meerdere keren Tsjechisch kampioen bij de junioren en beloften en waande zich op het WK in 2016 in het Belgische Zolder ook even de wereldkampioen in de U23-categorie. De Tsjech kwam al juichend over de streep, maar deed dit één ronde te vroeg. Toupalik kon zich nog wel herpakken, maar moest een ronde later in een sprint zijn meerdere erkennen in Eli Iserbyt en zo genoegen nemen met een zilveren plak.

Toupalik kroonde zich als elitecrosser ook een keer tot Tsjechisch kampioen, maar richtte zich de laatste jaren – en met succes – meer op zijn carrière als wegwielrenner. De coureur bleef na zijn vertrek bij Corendon-Circus in 2018 op continentaal niveau koersen, maar boekte op dit niveau wel de nodige resultaten en overwinningen. Toupalik wist zich met name dit jaar in de kijker te rijden met goede uitslagen.

Zo volgden er in 2023 overwinningen in onder meer de Trofej Umag en GP Goriska & Vipava Valley, maar was hij toch vooral de beste in de slotrit van de Czech Cycling Tour. In deze 2.1-rittenkoers versloeg hij in de vierde rit profrenners als Ben Zwiehoff, Florian Lipowitz en Milan Vader. Verder werd Toupalik dit jaar tweede in de Tour of South Bohemia, derde in de Tour of Malopolska en zevende in het Circuit de Ardennes.

Voorlopige selectie voor 2024

TDT-Unibet heeft nu vijftien renners onder contract staan voor 2024. De formatie wist zich eerder te versterken met Nederlanders Owen Geleijn en Jelle Johannink, de voormalige Noorse triatleet Cedrik Bakke Christophersen, Belg Lander Loockx en de Denen Andreas Stokbro en Nicklas Amdi Pedersen.

Jordy Bouts, Joren Bloem, Davide Bomboi, Martijn Budding, Hartthijs de Vries, Kevin Inkelaar, Tomas Kopecký en Abram Stockman reden het afgelopen seizoen al voor de ploeg van oprichters Bas Tietema, Josse Wester en Devin van der Wiel en blijven aan boord.

Renners