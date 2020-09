Ackermann blij met ritzege in Tirreno: “Ik was de hele week ziek” maandag 7 september 2020 om 16:13

Pascal Ackermann glunderde na afloop van zijn ritoverwinning in Tirreno-Adriatico van oor tot oor. De sprinter van BORA-hansgrohe kende namelijk een moeizame voorbereiding. “Ik was de hele week ziek en heb slechts één keer op de fiets gezeten de laatste dagen”, zei hij in het flashinterview.

“Ik ben heel blij dat ik eindelijk gewonnen heb”, aldus Ackermann. “De laatste weken had ik het geluk niet aan mijn zijde. De vorm was de hele tijd goed, maar de juiste timing of het geluk ontbrak. Vandaag moet ik mijn ploeggenoten bedanken, zij geloofden echt in mij ondanks dat ik de afgelopen week ziek was.”

Het coronavirus was het dus niet voor Ackermann, die volgens de protocollen twee negatieve coronatests afleverde in aanloop naar Tirreno-Adriatico. Over zijn sprint was hij heel tevreden. “Daar ben ik heel blij mee, het voelde geweldig vanaf de positie”, lacht hij.

Ackermann kwam van ver en wist in extremis nog Fernando Gaviria te passeren met een jump. “Ik vond een klein gaatje aan de rechterkant van de weg. Dat gaatje was niet heel groot, maar genoeg voor mij. Ik ben blij dat ik als eerste de streep passeer”, aldus de sprinter. “Ons hoofddoel is vanaf nu het algemeen klassement met Rafal Majka en Patrick Konrad.”