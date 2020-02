Achtervolgingsploeg Denemarken in recordtijd naar WK-goud donderdag 27 februari 2020 om 19:41

Denemarken is de nieuwe wereldkampioen op de ploegenachtervolging. In de finale reden de Denen, met daarbij ook Lasse Norman Hansen, een wereldrecord tegen Nieuw-Zeeland. Italië, met Simone Consonni en Filippo Ganna, pakte het brons.

Denemarken werd al gezien als een van de belangrijkste kandidaten voor de wereldtitel, nadat zij de wereldbekerwedstrijden van Minsk en Glasgow én het EK wonnen. Gisteren in de kwalificatie zetten Lasse Norman Hansen, Julius Johansen, Frederik Rodenberg Madsen en Rasmus Pedersen hun ambities kracht bij door een wereldrecord te rijden. Met 3:46,579 werd het één jaar oude record van Australië (3:48,012) uit de boeken gereden.

Dat het nog harder kon, bewezen de Denen in de tussenronde. Italië, met onder meer wegrenners Filippo Ganna en Simone Consonni in de gelederen, was een sterke tegenstander, maar dolven het onderspit. Denemarken stootte in een nieuwe recordtijd (3:46,203) door naar de gouden finale. Daarin was vandaag Nieuw-Zeeland de tegenstander. Op magistrale wijze sleepten de Denen, in een nieuwe recordtijd (3:44,672) de wereldtitel binnen.

In de strijd om het brons versloeg Italië titelverdediger Australië door hen in te halen.

Ploegenachtervolging – mannen

Denemarken in 3:44,672

Nieuw-Zeeland in 3:49,713

Italië in 3:47,511

4. Australië – ingehaald

VERDENS KRONEDE BANEMESTRE! 3:44.672 VM-guld, regnbuestriber og verdensrekord for tredje løb i træk! Lasse Norman Hansen, Julius Johansen, Rasmus Lund Pedersen og Frederik Rodenberg Madsen skriver cykelsportshistorie!! pic.twitter.com/KuaHhSHqPY — Danmarks Cykle Union (@Cykling_Danmark) February 27, 2020

Ontwikkeling wereldrecord 4km team pursuit 3:44,672: Denemarken, 27-02-2020 in Berlijn (Dui)

3:46,203: Denemarken, 26-02-2020 in Berlijn (Dui)

3:46,579: Denemarken, 26-02-2020 in Berlijn (Dui)

3:48,012: Australië, 28-02-2019 in Pruszków (Pol)

3:49,804: Australië, 05-04-2018 in Brisbane (Aus)