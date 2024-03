vrijdag 15 maart 2024 om 20:07

Thalita de Jong grijpt naast ritzege in Tour de Normandie, Ellen van Dijk blijft leider

Thalita de Jong had maar wat graag haar eerste overwinning van het seizoen gepakt in de Tour de Normandie, ware het niet dat de Nederlandse een vluchtster zag voorop blijven.

Tussen Le Neubourg en Pavilly stond er een vlakke etappe van 138,4 kilometer te wachten, maar wel eentje met een heuvelachtige slotkilometer. Ideaal voor de rensters met een punch in de benen.

De Spaanse Sandra Alonso had al vroeg het hazenpad gekozen samen met de Finse kampioene Anniina Ahtosalo. In de slotkilometer hadden de twee nog een mooie kloof, en daar ontdeed de Spaanse zich van haar vluchtgenote. Vijf seconden later won De Jong de sprint van de achtervolgende groep.

Ellen van Dijk won daags voordien de ploegentijdrit met Lidl-Trek. Zij kon vandaag goed standhouden in het peloton en blijft dus leidster. De Tour de Normandie duurt nog tot en met zondag.