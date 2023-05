60 jaar Wielersport Math Salden : Vanaf 25 mei ultieme jubileum acties

Ad

In het pittoreske Limbricht, gelegen in het zuiden van Limburg, schittert een bijzondere wielerbestemming al 60 jaar lang. Wielersport Math Salden, opgericht door de visionaire Math Salden in 1963, heeft zich ontwikkeld tot een ware tempel voor wielerliefhebbers. Met de grootste collectie racefietsen, gravelfietsen en mounainbikes in de regio, de laagste prijzen en de beste service, is dit familiebedrijf een ware legende geworden.

Wat begon als een bescheiden winkeltje met fietsen, bromfietsen en witgoed, is uitgegroeid tot een mekka voor wielerenthousiastelingen. Math Salden, gepassioneerd door de sport, besefte al vroeg dat een gepersonaliseerde benadering en uitstekende kwaliteit cruciaal waren. Zijn filosofie werd het fundament waarop het bedrijf floreerde.

Bij Math Salden Wielersport vinden klanten een overvloed aan racefietsen, gravelfietsen en mountainbikes van de meest gerenommeerde merken. Of je nu een beginner bent die zijn eerste stappen in de wielerwereld zet of een doorgewinterde professional die op zoek is naar de nieuwste technologieën, hier is er voor elk wat wils. En het beste van alles? De prijzen zijn altijd scherp en betaalbaar, waardoor fietsen voor iedereen toegankelijk wordt.

De erfenis van Math Salden wordt voortgezet door zijn zoon Ralph, die het bedrijf zo’n 19 jaar geleden overnam. Onder zijn bekwame leiding is de service naar nieuwe hoogten gestegen. Het team van deskundige medewerkers, stuk voor stuk gepassioneerd door wielersport, staat altijd klaar om klanten te voorzien van gedegen advies en uitstekende service. Het persoonlijke contact en de aandacht voor elke individuele klant zijn kenmerkend voor Math Salden Wielersport.

Met dit diamanten jubileum, kijkt Math Salden Wielersport vol trots terug op de afgelopen 60 jaar. Generaties fietsers hebben hier hun dromen en passies vormgegeven. Het is een plek waar vriendschappen zijn ontstaan, waar successen zijn gevierd en waar de liefde voor de wielersport altijd centraal staat.

Dus, of je nu een fervente fietser bent of gewoon wilt genieten van de schoonheid van Limburg op twee wielen, Math Salden Wielersport heet je van harte welkom. Ontdek de grootste collectie racefietsen, gravelfietsen en mountainbikes, profiteer van de laagste prijzen en ervaar de beste service die je je maar kunt wensen.

Ter ere van het jublieum vind je de komende dagen op Salden.nl aantrekkelijke jubileum acties. Houd de site in de gaten!