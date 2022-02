20ste overwinning van het seizoen voor David Haverdings in Sint-Niklaas

David Haverdings heeft de Ethias Waaslandcross in Sint-Niklaas bij de junioren op zijn naam geschreven. Voor de 17-jarige Nederlander is het de 20ste overwinning van het seizoen. Yordi Corsus en Europees kampioen Aaron Dockx mochten mee op het podium.

Haverdings wist vorig weekend zijn WK-kater deels door te spoelen door twee keer te winnen. In zowel de cross in Brussel als in Lille reed hij de tegenstand op meer dan een minuut achterstand. Een week eerder werd hij ook Nederlands kampioen bij de junioren.

De cross in Sint-Niklaas draaide uit op een spannende strijd tussen Nederlands kampioen David Haverdings en Belgisch kampioen Yordi Corsus. Uiteindelijk was het Haverdings die als eerste over de streep kwam en zo zijn 20ste zege van het seizoen boekte. Corsus kwam 5 seconden later over de streep, Dockx volgde op 24 seconden. Verder stonden er naast Nederlanders en Belgen nog een Duitster en een Deen in de top 10. Duister Silas Kuschla werd vierde, de Deen Daniel Nielsen was terug te vinden op plaats acht. De Deense kampioen veldrijden werd op het WK in Fayetteville tiende.

Vanmiddag wordt de cross bij de vrouwen gereden om 13.45 uur. De mannen beginnen aan hun voorlaatste wedstrijd van het seizoen om 14.00.

Uitslag Ethias Cross Sint-Niklaas junioren

1. David Haverdings – in 38m54s

2. Yordi Corsus – op 5s

3. Aaron Dockx – op 24s

4. Silas Kuschla – op 48s

5. Guus van den Eijnden – op 1m9s

6. Tars Poelvoorde – op 1m19s

7. Seppe Van Den Boer – op 1m23s

8. Daniel Nielsen – op 1m25s

9. Robbe Geudens – op 1m28s

10. Ferre Urkens – op 1m30s