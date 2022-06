ZLM Tour 2022: Livestream en liveblog – Etappe 2 naar Goes donderdag 9 juni 2022 om 08:00

Op donderdag blijven we met de ZLM Tour 2022 in Zeeland. De start van de rit is in Veere, waarna het via een omweg – Middelburg wordt onder ander aangedaan – naar Goes gaat. Daar ligt na ruim 180 kilometer de finish. Wie grijpt de ritwinst?

Via Veere en Noord-Beveland trekt de koers over de Oosterscheldekering naar het eiland Schouwen-Duiveland. Hierbij passeert het peloton Neeltje Jans, waar in 2015 de finish van een Tour de France-etappe lag. Op Schouwen-Duiveland rijden de renners richting Zierikzee, waarna het via de Zeelandbrug terug gaat naar Midden-Zeeland. Daar wordt een ronde van ruim tachtig kilometer gereden die begint en eindigt in Goes, wat dus ook de finishplaats is.

Mis niets van deze etappe van de ZLM Tour 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.00 uur

Officiële start: 12.14 uur

Finish: tussen 16.05 en 16.25 uur

Afstand: 183,2 kilometer

Livestream vanaf 15.10 uur