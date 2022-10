Wielercafé: Bespreek hier live het WK gravel, Parijs-Tours en de Memorial Rik Van Steenbergen zondag 9 oktober 2022 om 08:30

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag is het druk, met het WK gravel in Italië, Parijs-Tours, de Memorial Rik Van Steenbergen en ’s avonds de Wereldbeker veldrijden in Waterloo.

Het WK gravel ziet voor het eerst het levenslicht en wordt door veel profs aangegrepen om ook eens het gravellen te testen. Veneto is the place to be voor alle grindliefhebbers. Rond 16.00 uur is de eerste wereldkampioen op dit onderdeel bekend.

De slotrit van de Ronde van Romandië voor vrouwen leidt de rensters van Fribourg naar Genève en is heuvelachtig. Gaan er nog verschuivingen plaatsvinden in het peloton? Dat weten we rond 15.00 uur. Verder wordt vandaag gekoerst in Parijs-Tours: de beloften finishen even na 15.30 uur en de elites omstreeks 17.00 uur. De Memorial Rik Van Steenbergen is ook klaar rond de klok van 17.00 uur.

’s Avonds is het tijd voor veldrijden in de Verenigde Staten. Om 19.30 uur starten de vrouwen aan hun Wereldbeker in Waterloo, terwijl de mannen om 21.00 uur aan de beurt zijn.

