Wielercafé: Bespreek hier live de Wereldbeker in Hulst zondag 27 november 2022 om 08:30

Huidige Kopgroep

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag gaan de beste veldrijders en veldrijdsters ter wereld van start in de Wereldbeker in Hulst. Maar let op: de crossen staan al vroeg in de ochtend gepland en Mathieu van der Poel is erbij!

Al om 11.00 uur gaan de elite vrouwen van start in Zeeuws-Vlaanderen en om 12.15 uur vertrekken de elite mannen, als Mathieu van der Poel en wereldkampioen Tom Pidcock het voor het eerst tegen elkaar opnemen. En zo’n vroege start, dat is niet zomaar. Om 14.00 uur speelt België namelijk een wedstrijd op het WK voetbal en de tv-zenders willen niet graag dat de cross en het voetbal botsen.

Er zijn ook crossen in Frankrijk, Canada, Polen en het kampioenschap van Zweden, voor de liefhebbers van het veldrijden.

Liveticker UCI Cyclocross

Tweets by UCI CX