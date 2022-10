Wielercafé: Bespreek hier live de Ronde van Lombardije, het WK gravel en de Ronde van Romandië zaterdag 8 oktober 2022 om 08:30

Huidige Kopgroep

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag is de Ronde van Lombardije de blikvanger en staat ook de tweede rit van de Ronde van Romandië voor vrouwen gepland. Daarnaast start het WK gravel in Italië.

De laatste WorldTour-wedstrijd van het jaar is de Ronde van Lombardije. Dit jaar wordt in 253 kilometer van Bergamo naar Como gereden, met in de finale de Madonna del Ghisallo, twee keer (!) San Fermo della Battaglia en de Civiglio. Wie treedt in de voetsporen van Tadej Pogačar in de Koers van de Vallende Bladeren?

De Ronde van Romandië voor vrouwen is toe aan de tweede etappe. Vandaag een bergetappe van 104 kilometer, met start in Sion en finish op Thyon 2000 (17,5 km aan 6,6%). Onderweg ligt ook nog de Suen-klim van eerste categorie. Hier gaat het klassement flink op de schop.

In Italië wordt er nog meer gekoerst, of nu ja… gegraveld! Het WK gravel gaat namelijk van start in de regio Veneto. Vandaag is het de beurt aan de elite-vrouwen, die om 12.00 uur beginnen en rond de klok van 16.00 uur finishen. Wie verovert de eerste regenboogtrui in het gravel?

Liveticker Ronde van Lombardije

Liveticker Tour de Romandie

Liveticker WK gravel

